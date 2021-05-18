Не только дожди, а еще шквалы и град: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине

Циклон принесет в Украину 19 мая дожди с грозой.

Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко 18 мая.

По ее словам, на Левобережье страны и южном направлении возможны грозы со шквалом и градом.

В большей части территорий страны воздух нагреется до +18 +23 градусов.

В то же время западные регионы и Житомирщина с Киевщиной будут более прохладными, от +14 до +19 градусов.

Карта: УГМЦ

В столице Украины погода 19 мая ожидается дождливая с грозами. Днем температуры воздуха будут в среднем, на уровне +18 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на лето.

В то же время 18 мая на горе Поп Иван выпал снег, а в Херсонской и Винницкой областях прошли ливни.