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80 тысяч военных все еще на границе: Хомчак обратился к НАТО из-за угрозы России

80 тысяч военных все еще на границе: Хомчак обратился к НАТО из-за угрозы России
Обновлено 22:58 Вт, 18 Май 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак посетил столицу Бельгии Брюссель, где принял участие в заседании Военного комитета НАТО. 

Об этом сообщает пресс-служба Геншатаба ВСУ

Он обратил внимание руководителей вооруженных сил стран Альянса на то, что вблизи украинских границ Россия держит контингент войск, которого не фиксировалось с 2014-15 годов. 

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 000 личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", - сказал Хомчак. 

Кроме того, он указал на то, что в Азовско-Черноморском регионе продолжают находиться корабли, которые были переброшены туда с Северного флота и Каспийской флотилии. 

Хомчак заявил, что подобная концентрация сил позволит России быстро нарастить возможности для проведения наступательной операции против Украины. 

Кроме того, он указал, что Россия может использовать территории других стран, например Беларуси, для усиления давления на Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону и национальную безопасность

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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НАТО, Россия, ВСУ, Руслан Хомчак.
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