Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)

Одна из украинок, участвовавших в эротической фотосессии на балконе небоскреба в Дубае, которых позднее задержала полиция, призналась об избиении и изнасиловании.

Об этом 19 мая сообщил ТВ-канал "ДнипроTV".

После недельного пребывания за решеткой украинка Наталья Чуприна рассказала правду о поездке в Дубаи и об обнаженной фотосессии. В этот раз она стала жертвой преследований и насилия.

По ее словам, ее пригласили на отдых, с ней говорили, обсуждали ситуацию в Дубае, но когда сменилась тема разговора, в ее сторону начались возмущения. Она решила ехать домой, но ее избили и изнасиловали.

Она подчеркнула, что человек отнесся к ней так, будто она ничего не стоит.

Девушка также рассказал, что раньше не была моделью, но ей предложили принять участие в фотосессии, на которой можно было заработать деньги.

Напомним, что девушки устроили эротическую фотосессию на балконе небоскреба. Участниц задержали, а 13 апреля украинки, участвовавшие в фотосессии вернулись домой. При этом из задержанных моделей 11 были украинками, а 8 россиянками.