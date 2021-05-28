"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь

В пятницу, 28 мая, в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, которому на этой неделе исполнилось 62 года. Согласно данным СМИ, он погрузился на глубину около 40 метров и впоследствии не всплыл на поверхность. Виктора Гвоздя нашли живым, но спасти уже не смогли. Своими воспоминаниями о коллеге с "Телеграфом" поделился председатель Службы внешней разведки Украины (СВР) с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Уход Виктора Гвоздя – это потеря не только человеческая, но и интеллектуальная. Он был активным представителем разведки. К сожалению, его потенциал оказался недостаточно востребован, – отмечает Николай Маломуж. – Он служил под моим руководством, я его знал как отличного кадрового разведчика".

По словам Николай Маломужа, в 2005-2008 годах Виктор Гвоздь был заведующим отделом программ военно-технического сотрудничества Главной службы безопасности и оборонной политики в Секретариате президента Виктора Ющенко.

"Именно я рекомендовал его президенту Ющенко на должность начальника Главного управления разведки Минобороны, которую Виктор Гвоздь занимал с января 2008 года по август 2010 года. Проявил себя эффективным руководителем, перенимал опыт разных стран. Но вскоре после того, как президентом стал Янукович, вынужден был уйти в отставку, – отмечает генерал. – Вскоре после Революции Достоинства, в конце февраля 2014-го, Виктор Гвоздь стал председателем Службы внешней разведки Украины. Я и мои коллеги рекомендовали его на этот пост. Он работал и с теми, с кем много лет работал я. Привлекал и новых людей. После начала российской агрессии СВР эффективно добывала стратегически важную информацию, в том числе касательно планов РФ. К сожалению, были определенные трения на уровне тогдашнего руководства страны. Была чисто политическая составляющая в увольнении Гвоздя в конце апреля 2016-го решением Порошенко".

Николай Маломуж вспоминает, что после этого Виктор Гвоздь занимался преподавательской работой, много выступал на различных форумах, пресс-конференциях, в телешоу, посвященных теме безопасности в целом и разведки в частности.

"До последних дней занимал активную позицию, преподносил свое видение ситуации касательно РФ, США, Китая, Турции и так далее. Он был хороший специалист, грамотный разведчик, аналитик, – уверяет Николай Маломуж. – Так что, подчеркиваю, его уход – серьезная потеря".

Ранее в откровенном интервью "Телеграфу" Николай Маломуж рассказал, о чём могут говорить Байден и Путин, быть ли войне из-за Медведчука и что не так с "Крымской платформой".