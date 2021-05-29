Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла

Туристку из Украины Яну Кривошею, которая совершила восхождение на гору Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi) в турецкой Анталии и, после этого пропала без вести, нашли мертвой. Девушку искали почти месяц. Она перестала выходить на связь 2 мая.

Об этом сообщает Аntalyahakkinda.

Ее нашли недалеко от вершины горы Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi). Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал. В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских.

Но тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом местной полиции. После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

В группе в Facebook Поиск Яны Кривошеи, созданной специально для розыска девушки, выложили несколько фото того, как альпинисты ее искали.

Также брат Яны Вячеслав Кривошея, который вылетел на поиски сестры почти сразу после того, как стало известно, что она пропала, поблагодарил всех за помощь в поисках.

Как сообщал "Телеграф", в Закарпатской области обнаружили пропавшего в феврале 40-летнего туриста из Киева. Его тело было найдено спустя 10 недель в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.