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Когда сошел снег: в Карпатах через 10 недель нашли тело пропавшего туриста

Когда сошел снег: в Карпатах через 10 недель нашли тело пропавшего туриста
Обновлено 23:01 Вт, 27 Апрель 2021 Телеграф Фото: ГСЧС

В Закарпатской области окончательно завершились поиски пропавшего в феврале 40-летнего туриста из Киева. Его тело было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Двое киевлян заблудились во время катания на лыжах на склоне горы Гемба у села Березняки. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга. 

Стоит также напомнить, что в те дни погода была не особо благоприятной для катания на лыжах, накануне в Карпатах намело почти два метра снега, а температура упала до -20 градусов.

Одного из туристов позже обнаружили у подножья горы Жид-Магура живым и в удовлетворительном состоянии, поиски другого же продолжались в течение 21 дня, до 5 марта. 

К его поискам привлекалась спецтехника и даже был задействован вертолет ЕС-225 "Супер пума"

Поиски мужчины были возобновлены, когда сошел снег. 27 апреля его тело нашли и отправили в с.Березняки. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Туристы, Карпаты, Закарпатская область, ГСЧС.
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