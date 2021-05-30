Сбилась с пути: появились новые подробности гибели украинки Яны Кривошеи в горах Турции

28 мая в Турции в горах Анталии нашли украинки Яны Кривошеи. Она отправилась в поход еще 1 мая, но впоследствии связь с ней пропала. Женщину искали почти месяц украинские и турецкие спасатели.

Тело Яны Кривошеи удалось разыскать лишь 28 мая неподалеку вершины горы Геиксивриси во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом турецкой жандармерии.

Близкие родственники рассказали о подробностях гибели Яны.

Как сообщает Телеграмм-канал "Сегодня", полиция пока не объявила официальную версию.

Близкие предполагают, что Яна вышла на вершину горы, но по дороге назад сбилась с пути, выйдя на "ложное ребро". Вместо того, чтобы вернуться на вершину и снова начать спускаться (так нужно делать по правилам), решила повернуть на север

Но не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась до обрыва, либо подошла слишком близко к краю и упала в пропасть на 100 метров вниз.

Отметим, как сообщал "Телеграф", в апреле в Закарпатской области окончательно завершились поиски пропавшего в феврале 40-летнего туриста из Киева. Его тело было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.