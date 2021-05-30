"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии

Украина отправила в Индию гуманитарную помощь для преодоления сложной ситуации со всплеском заболеваемости COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, первым рейсом в страну вылетели 184 кислородных концентратора, еще 216 будут отправлены следующим самолетом.

Концентраторы были отправлены в Индию под присмотром спасателей.

Отмечается, что поставка гуманитарной помощи происходит после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Тем не менее, в сети этот шаг вызвал недоумение, а многие пользователи напомнили, что и в самой Украине закупками этих самых концентраторов занимаются волонтеры.

"Это в то время, когда Леся Литвинова влезает в долги, покупая кислородные концентраторы и рассылая их по всей Украине Новой Почтой", - написала бывший нардеп Наталья Веселова.

Це в той час, коли Леся Литвинова влазить у борги, купуючи кисневі концентратори і розсилаючи їх по всій Україні Новою Поштою! https://t.co/H19DY4Yf7C — Veselova Nataliia (@VeselovaNatalca) May 30, 2021

Как сообщалось ранее, эксперт рассказала, можно ли хоронить умерших от коронавируса в открытом гробу.