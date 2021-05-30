"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии

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Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украина отправила в Индию гуманитарную помощь для преодоления сложной ситуации со всплеском заболеваемости COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, первым рейсом в страну вылетели 184 кислородных концентратора, еще 216 будут отправлены следующим самолетом. 

Концентраторы были отправлены в Индию под присмотром спасателей. 

Отмечается, что поставка гуманитарной помощи происходит после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Тем не менее, в сети этот шаг вызвал недоумение, а многие пользователи напомнили, что и в самой Украине закупками этих самых концентраторов занимаются волонтеры.  

"Это в то время, когда Леся Литвинова влезает в долги, покупая кислородные концентраторы и рассылая их по всей Украине Новой Почтой", - написала бывший нардеп Наталья Веселова. 

 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, ГСЧС, Коронавирус, Covid-19.
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