Циклон принесет дожди с грозой и местами даже с градом: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине 7 июня

7 июня в Украине ожидается дождливая погода.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, северо-восточный циклон принесет дожди с грозами на большую часть территории страны.

Местами также возможен град.

В большинстве регионов Украины воздух будет находиться на уровне от +19 до +24 градусов. В Сумах и Приазовье погода будет несколько прохладнее от +17 до +20 градусов.

В Киеве в понедельник погода будет с утра солнечной, но к обеду может начаться дождь. Воздух нагреется до +20 +22 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на начало лета.