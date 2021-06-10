Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня

В четверг, 10 июня, православные христиане празднуют один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения.

Также сегодня чтится память преподобного Никиты Халкидонского, епископа.

Святой Никита жил во второй половине VIII - начале IX веков. За богоугодный образ жизни и помощь обездоленным Никиту поставили епископом Халкидонии. Когда началась борьба с иконами при правлении императора Византийской империи Льва Армянина, епископ встал на их защиту, за что был подвержен пыткам и оправлен в ссылку.

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Гусятником в народе Никиту прозвали за то, что, по народному поверью, он защищает маленьких гусят от хищников. У Никиты просят защиту в делах, которые касались выращивания гусей.

Народные приметы 10 июня

Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.

Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь.

Родившиеся 10 июня доживают до глубокой старости. Им под силу любые дела. Носить им следует коралл. Цветок покровитель - василек.

Что запрещено делать 10 июня

10 июня мужчины не выходили работать в поле. Считалось, что так можно лишиться мужской силы.

Не стоит сквернословить, ругать детей. Из-за негатива может разрушиться семья.

Чтобы в дом не проникла нечистая сила, в полдень не открывали настежь окна и двери.

Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на июнь.