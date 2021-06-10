Скачать
Четверг, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники
На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники
Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом
Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом

Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня

Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня
00:01 Сегодня Телеграф

В четверг, 10 июня, православные христиане празднуют один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение ГосподнеНазвание праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения.

Также сегодня чтится память преподобного Никиты Халкидонского, епископа.

Святой Никита жил во второй половине VIII - начале IX веков. За богоугодный образ жизни и помощь обездоленным Никиту поставили епископом Халкидонии. Когда началась борьба с иконами при правлении императора Византийской империи Льва Армянина, епископ встал на их защиту, за что был подвержен пыткам и оправлен в ссылку.

 Читайте также: Как праздновать и что нельзя делать на Вознесение Господне

Гусятником в народе Никиту прозвали за то, что, по народному поверью, он защищает маленьких гусят от хищников. У Никиты просят защиту в делах, которые касались выращивания гусей.

Народные приметы 10 июня

  • Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.

  • Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь.

  • Родившиеся 10 июня доживают до глубокой старости. Им под силу любые дела. Носить им следует коралл. Цветок покровитель - василек.

Что запрещено делать 10 июня

  • 10 июня мужчины не выходили работать в поле. Считалось, что так можно лишиться мужской силы.

  • Не стоит сквернословить, ругать детей. Из-за негатива может разрушиться семья.

  • Чтобы в дом не проникла нечистая сила, в полдень не открывали настежь окна и двери.

Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на июнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Вознесение Господне, Вознесение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 Дело МН17: на суде рассказали, как Россия сфальсифицировала данные о якобы пуске ракеты со стороны ВСУ
04 "Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
05 Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)
Обстрелов стало меньше, но есть провокации и потери: Зеленский побывал на передовой Донбасса (фото, видео)
&quot;Дикари&quot;: в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
"Дикари": в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)
Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)
Была лакшери-черешня, теперь вип-кукуруза: одесские рынки снова поразили Украину ценами (фото)
Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня
Вознесение и Никита Гусятник: народные приметы и запреты 10 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь