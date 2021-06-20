Дожди останутся, но придет жара: синоптики озвучили прогноз погоды на 21 июня

21 июня погода в Украине будет без осадков в большинстве территорий, дожди ожидаются только на западе страны.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно прогнозу дожди с грозой пройдут на западе страны, в остальных регионах будет без осадков.

Средние температуры на западе и юге страны будут от +27 до +31 градуса.

На севере, востоке и в центре ожидаются более теплые температуры, от +30 до +34 градусов.

В Киеве в понедельник погода будет пасмурной с небольшими прояснениями. Средние показатели температуры ожидаются от +30 до +32 градусов.

Напомним, что 19 июня у побережья Одессы пронесся впечатляющий смерч.

9 июня под Мариуполем на трассе Мариуполь-Мангуш произошло ЧП: образовавшийся неподалеку от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.