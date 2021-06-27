Жара, но с дождями: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 28 июня

28 июня в понедельник погода в Украине будет дождливой, однако на западе и юге осадков не ожидается.

Об этом 27 июня сообщили синоптики УГМЦ.

Дожди с грозой ожидаются на севере, в центре и на востоке страны.

Средние температуры по стране будут на уровне +24 +29 градусов. При этом теплее всего будет в Херсоне, в Донецке, Луганске и Запорожье, где столбики термометров покажут от +29 до +30 градусов.

В Киеве погода в начале недели будет облачной, также прогнозируют мелкий дождь, который закончится к вечеру. Температуры воздуха в столице будут от +24 до +26 градусов.

Карта погоды 28 июня:

Напомним, что ранее синоптики УГМЦ озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели.