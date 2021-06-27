Итоги дня 27 июня: слив данных о проходе эсминца Defender у Крыма, Киркорова убрали из "черного списка"

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 450 человек с COVID-19.

Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть

Возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии найдена папка с секретными документами, в которых говорится о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма и не только.

Шантаж Украины вакцинами

В МИД КНР поприветствовали отказ Украины от подписи на заявлении Совета ООН по правам человека в Женеве. Тем не менее, прямо не ответив на обвинения в оказании давления на Украину.

Евро-2020

Одним из двух матчей воскресенье, 27 июня, на Евро-2020 стало противостояние между сборными Нидерландов и Чехии.

А вторым матчем игрового дня на Евро-2020 станет топовое противостояние между сборными Бельгии и Португалии.

Ломаченко разобрался с Накатани

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел масштабный вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою шоу состоялось долгожданное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Соперником украинца был легковес из Японии Масаеши Накатани.

Украинец владел тотальным преимуществом в ринге, которое сначала воплотилось в нокдаун в пятом раунде, а в девятой трехминутке поединок превратился в одностороннее избиение японца, что в итоге привело к досрочной остановке схватки.

Исключение Киркорова из "черного списка"

Российского эстрадного певца и актера Филиппа Киркорова, которого на днях внесли в так называемый "черный список" Минкульта, исключили из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Причиной исключения Киркорова из списка стало наличие судебных прецедентов, заявили в СБУ.

Наталья Могилевская в последний момент спаслась от стрижки налысо

Популярная украинская певица Наталья Могилевская в начале лета решила смотивировать себя на похудение благодаря спору с тренером Анитой Луценко. Артистка пообещала, что побреется налысо если не похудеет.

И Могилевской таки удалось спасти свои волосы.

Женатый министр с тремя детьми попал в скандал из-за любовницы

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок изменил своей супруге со своей помощницей. И это попало на видео.

Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

27 июня в сети появились слухи, что Марина была переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С помощью этого аппарата врачи насыщают кровь кислородом. Однако официальный представитель певицы МакSим опровергла эту информацию.