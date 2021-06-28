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"Велкам в старые, потрепанные дизели": журналист рассказал, как кондукторы "убивают" новые рельсобусы на Черкасчине

"Велкам в старые, потрепанные дизели": журналист рассказал, как кондукторы "убивают" новые рельсобусы на Черкасчине
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф

Политический консультант Богдан Тищенко проехался в новом рельсовом автобусе, курсирующем по маршруту Смела - Черкассы и обратил внимание на то, как на нем наживаются кондукторы. 

Своей историей он поделился в Фейсбук. 

Он рассказал, что у него возник краткий разговор с "кондуктором", который предложил ему два варианта проезда - за 20 гривен, но без чека и за 25 с чеком. 

Тищенко отметил, что из села, где останавливается рельсобус до Черкасс можно добраться за 15 минут. Альтернативно за ту же цену можно воспользоваться обычной маршруткой, однако при этом время путешествия возрастет до одного часа. Также можно проехать на более дешевом, на старом "дизеле", но они, по словам Тищенко, не такие удобные и ехать на них дольше. 

"Этот новый транспорт имеет только один "вагон". И все люди, сидевшие неподалеку меня спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляют инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели", - отметил он, спрогнозировав, что в дальнейшем общество будет в этом обвинять кого-угодно, но только не себя. 

Также он порекомендовал руководству "Укрзализныци" обратить внимание на этот случай. 

В самой компании отреагировали на обращение Тищенко.

Как сообщалось ранее, в харьковском аэропорту пассажиров рейса в Черногорию заставили проходить тесты на коронавирус за 700 гривен, при том, что эта страна пускает украинцев без теста.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Черкасская область, Укрзализныця, Черкассы, Богдан Тищенко.
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