Выбросившая паспорта Украины харьковчанка все же попала в Турцию (фото)

Харьковчанка Людмила Чмулева, прославившаяся скандалом с выбрасыванием паспортов Украины после недопуска на рейс в Турцию, все же смогла отдохнуть в этой жаркой стране.

На своей странице в "Инстаграмме" женщина активно делится фотографиями с отдыха в Алании, куда, к слову, она вряд ли смогла бы попасть без украинских документов.

Скандал разгорелся в середине мая. Тогда 35-летняя женщина намеревалась улететь в Стамбул вместе с двумя детьми, однако ее не пустили в самолет по причине отсутствия согласия отца на вывоз детей за границу.

И хоть пограничники действовали в соответствии с законом, Людмила Чмулева устроила в аэропорту целое шоу и своим недовольством в довольно нецензурной форме она и ее дети поделились в YouTube-канале.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально сегодня не улетели, не смогли улететь по определенным причинам украинского законодательства. Гр**аного б**ть", - не сдерживая эмоций говорит она.

В отместку женщина вместе с детьми выбрасывает на камеру украинские паспорта.

"В Украине обалденные законы. Спасибо, что мы сегодня два раза покупали новые билеты. Полетели!" – с этими словами женщина демонстративно выбрасывает паспорта на газон.

"Вишенкой на торте" становится высказывание дочери харьковчанки, которой, судя по виду, не больше шести лет.

"Украина! Спасибо! Иди-ка ты в ж**у", - говорит ребенок.

После этого скандала женщину внесли в базу “Миротворца”.

Напомним, ответственность за оскорбительное для Украины видео понесла и сестра Людмилы Инна. Женщине, снимающей все это на видео, вручили протокол по ст. 173 КУАПП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей.