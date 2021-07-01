Всплыл важный момент с транспортировкой тела погибшего моряка на MSС MESSINA в Украину

Тело погибшего 20-летнего моряка из Одессы, погибшего в пожаре на судне MSC Messina, доставят в Украину в самое ближайшее время.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин.

"На практике это обычно занимает несколько месяцев. Делается вскрытие, потом ждут результатов, потом оформление, консульское заверение и репатриация. В случае с MSC Messina все идет ОЧЕНЬ ускоренными темпами и тело ближайшее время (думаю, в течение 10 дней) будет в Украине. Признаюсь, удивлен!" – написал он.

Для примера Гольбин привел другой случай – тело украинского капитана судна Century, погибшего в 20-х числах мая в Панаме, до сих пор не передали в Украину.

"У родственников нет официальной информации и документов до сих пор", - уточнил юрист.

Как сообщал "Телеграф", погибшим моряком на судне MSС MESSINA во время пожара оказался 20-летний парень из Одессы.