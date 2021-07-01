Скачать
Четверг, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
В Раде напали на Потураева: "Телеграфу" удалось снять момент на видео
В Раде напали на Потураева: "Телеграфу" удалось снять момент на видео
Жаркий июль для Зеленского: что ожидает президента Украины на больших встречах в Вашингтоне и Берлине
Жаркий июль для Зеленского: что ожидает президента Украины на больших встречах в Вашингтоне и Берлине
Всплыл важный момент с транспортировкой тела погибшего моряка на MSС MESSINA в Украину
Всплыл важный момент с транспортировкой тела погибшего моряка на MSС MESSINA в Украину

Всплыл важный момент с транспортировкой тела погибшего моряка на MSС MESSINA в Украину

Всплыл важный момент с транспортировкой тела погибшего моряка на MSС MESSINA в Украину
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф

Тело погибшего 20-летнего моряка из Одессы, погибшего в пожаре на судне MSC Messina, доставят в Украину в самое ближайшее время.

Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин.

"На практике это обычно занимает несколько месяцев. Делается вскрытие, потом ждут результатов, потом оформление, консульское заверение и репатриация. В случае с MSC Messina все идет ОЧЕНЬ ускоренными темпами и тело ближайшее время (думаю, в течение 10 дней) будет в Украине. Признаюсь, удивлен!" – написал он.

Для примера Гольбин привел другой случай – тело украинского капитана судна Century, погибшего в 20-х числах мая в Панаме, до сих пор не передали в Украину.

"У родственников нет официальной информации и документов до сих пор", - уточнил юрист.

Как сообщал "Телеграф", погибшим моряком на судне MSС MESSINA во время пожара оказался 20-летний парень из Одессы.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 473

Все по теме:

Пожары, Погибшие, MSC Messina.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму
02 Зеленский резко обратился к Путину: Были бы одним народом, в Москве бы развевался сине-желтый флаг
03 Горячая брюнетка: как выглядит жена Артёма Довбика
04 Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео)
05 Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шансов нет: Кулеба объяснил, почему Россия не будет обострять отношения с НАТО в Черном море
Шансов нет: Кулеба объяснил, почему Россия не будет обострять отношения с НАТО в Черном море
Организму было 60 лет: умерла единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения
Организму было 60 лет: умерла единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения
Министр культуры Ткаченко оказался замешан в расистском скандале
Министр культуры Ткаченко оказался замешан в расистском скандале
При покупке техники украинцам будут выдавать электронные гарантии и чеки
При покупке техники украинцам будут выдавать электронные гарантии и чеки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь