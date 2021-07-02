В Украину вернулся экс-глава запорожского МВД, разгонявший сторонников Евромайдана: его оставили на свободе

В Запорожье вернулся бывший глава МВД области Владимир Серба, который причастен к разгону сторонников Евромайдана под зданием ОГА 26 января 2014 года.

Об этом сообщает Адвокатская консультационная группа в Фейсбук.

"В Запорожье вернулся обвиняемый в разгоне запорожского Майдана Владимир Серба, который с 2015 года находился в розыске. Перед заседанием суда полиция сообщила, что Серба не находится в розыске, потому суд избрал для него личное обязательство", - говорится в сообщении.

1 июля он явился на заседание суда, прокуратура запросила для Сербы содержание под стражей, однако суд в этом отказал и отпустил того под личное обязательство.

Сам Серба заявил, что в течение 7,5 лет не являлся на заседание суда, поскольку не знал об открытом против него деле. По его словам, он узнал об этом лишь в марте 2020 года, но не стал приезжать в Украину из-за пандемии.

Примечательно, что Серба, как сообщили в полиции, не находится ни в одной базе разыскиваемых лиц, а потому они не нашли повода для его задержания.

"Каким образом, Серба, разыскиваемый с 19.02.2015 года, свободно пересекал границу, остается загадкой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Верховный суд подтвердил пожизненный арест Алексея Пукача по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.