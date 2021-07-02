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В Украину вернулся экс-глава запорожского МВД, разгонявший сторонников Евромайдана: его оставили на свободе

В Украину вернулся экс-глава запорожского МВД, разгонявший сторонников Евромайдана: его оставили на свободе
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф

В Запорожье вернулся бывший глава МВД области Владимир Серба, который причастен к разгону сторонников Евромайдана под зданием ОГА 26 января 2014 года. 

Об этом сообщает Адвокатская консультационная группа в Фейсбук. 

"В Запорожье вернулся обвиняемый в разгоне запорожского Майдана Владимир Серба, который с 2015 года находился в розыске. Перед заседанием суда полиция сообщила, что Серба не находится в розыске, потому суд избрал для него личное обязательство", - говорится в сообщении. 

1 июля он явился на заседание суда, прокуратура запросила для Сербы содержание под стражей, однако суд в этом отказал и отпустил того под личное обязательство. 

Сам Серба заявил, что в течение 7,5 лет не являлся на заседание суда, поскольку не знал об открытом против него деле. По его словам, он узнал об этом лишь в марте 2020 года, но не стал приезжать в Украину из-за пандемии. 

Примечательно, что Серба, как сообщили в полиции, не находится ни в одной базе разыскиваемых лиц, а потому они не нашли повода для его задержания.

"Каким образом, Серба, разыскиваемый с 19.02.2015 года, свободно пересекал границу, остается загадкой", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, Верховный суд подтвердил пожизненный арест Алексея Пукача по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Запорожье, Владимир Серба.
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