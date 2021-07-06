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Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло вдвое: данные Минздрава на 6 июля

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло вдвое: данные Минздрава на 6 июля
08:32 Сегодня Телеграф

За сутки понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 26 детей  и 11 медработников. Это вдвое больше, чем было зафиксировано днем ранее.

Об этом во вторник утром сообщается на странице Минздрава Украины в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 266 человек;
  • летальных исходов - 20;
  • выздоровели - 1086 человек;
  • за сутки протестировано методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 238 364 лица;
  • выздоровели - 2 172 687 человек;
  • летальных исходов - 52 504;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 945 216.

Как сообщалось, доктор Комаровский рассказал всю правду о коронавирусе Дельта и перечислил главные симптомы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Минздрав, Статистика, Коронавирус, Сводка, Covid-19.
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