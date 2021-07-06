Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло вдвое: данные Минздрава на 6 июля

За сутки понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 26 детей и 11 медработников. Это вдвое больше, чем было зафиксировано днем ранее.

Об этом во вторник утром сообщается на странице Минздрава Украины в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 266 человек;

летальных исходов - 20;

выздоровели - 1086 человек;

за сутки протестировано методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 238 364 лица;

выздоровели - 2 172 687 человек;

летальных исходов - 52 504;

проведения ПЦР-тестов - 10 945 216.

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