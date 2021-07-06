Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки выросло вдвое: данные Минздрава на 6 июля

За сутки понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 26 детей и 11 медработников. Это вдвое больше, чем было зафиксировано днем ранее.
Об этом во вторник утром сообщается на странице Минздрава Украины в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
За все время пандемии в Украине:
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