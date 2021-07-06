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Зеркальная дата 7 июля: нумеролог пояснила, что предвещает этот день

Зеркальная дата 7 июля: нумеролог пояснила, что предвещает этот день
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф

В июле выпадает одна из зеркальных дат 2021 года - седьмого числа, седьмого месяца. Цифра 7 не зря считается везучей, поскольку в этот день вас могут ждать приятные события и открытия. Подробнее о значении зеркальной даты 7 июля изданию "Телеграф" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.

Как отметила нумеролог, зеркальные даты называются "вратами судьбы" – это время, когда может исполниться самое дерзкое желание.

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По ее словам, 07.07– одна из счастливых зеркальных дат 2021 года.

"В этот день стоит заняться творчеством и саморазвитием (полученные знания обязательно пригодятся), поскольку 7 отвечает за духовное развитие и символизирует мудрость", - пояснила Лариса Нохрина.

Кроме того, 07.07 – несколько мистическая дата, заявила нумеролог. Это день, в который можно раскрыть свой глубинный потенциал и таланты, трансформировать сознание, а также обрести внутренний покой. Еще в этот день, по словам Нохриной, можно осознать свою божественную сущность.

"И еще одно откровение даты 07.07 – мы может осознать, что счастье не зависит от внешних обстоятельств, оно внутри нас", - подытожила нумеролог Лариса Нохрина.

Как сообщал "Телеграф", ночь с 6 на 7 июля - одна из самых мистических в году, ведь в этот день отмечается праздник Ивана Купала. Очень часто в эту ночь девушки собираются и гадают на своих "суженых". Считается, что в этот день гадания самые правдивые и судьбоносные.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 7 июля, в праздник Ивана Купала, часть Украины будет поливаться дождями. Узнайте, какую погоду прогнозируют синоптики в этот день.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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7 июля, Нумерология, Зеркальная дата.
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