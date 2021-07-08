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В Болгарии арестован один из самых известных в Украине криминальных авторитетов

В Болгарии арестован один из самых известных в Украине криминальных авторитетов
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Болгарии арестовали и готовят к экстрадиции одного из самых известных в Украине воров Андрея Недзельского по кличке "Неделя". 

Как сообщает Страна, его задержали в Софии после того, как он пытался попасть в страну по поддельному паспорту. 

В Украине против Недзельского открыто дело по подозрению в убийстве Александра Семенова, по кличке "Кацап". 

Издание предполагает, что если Недзельского отправят в тюрьму, то это будет иметь последствия для всех криминальных кругов Украины. 

Андрей Недзельский. Фото: Детектив-Info

Утверждается, что Недзельский имеет давний конфликт с другим авторитетом Сергеем Олийником по кличке Умка, которого недавно отправили в СИЗО, а также с другим вором Нодаром Руставским. 

Руставский, пишет издание, после задержания Умки и Недели, по сути превращается в лидера криминального мира Украины. 

При этом, в криминальных кругах бытует и другое мнение, о том, что Недзельский после возвращения в Украину посидит некоторое время  в СИЗО, а затем будет отпущен под домашний арест. 

Как сообщалось ранее, 14 мая после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе".

21 мая, Зеленский ввел их в действие.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Болгария, Воры в законе, Андрей Недзельский.
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