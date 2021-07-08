В Болгарии арестован один из самых известных в Украине криминальных авторитетов

В Болгарии арестовали и готовят к экстрадиции одного из самых известных в Украине воров Андрея Недзельского по кличке "Неделя".
Как сообщает Страна, его задержали в Софии после того, как он пытался попасть в страну по поддельному паспорту.
В Украине против Недзельского открыто дело по подозрению в убийстве Александра Семенова, по кличке "Кацап".
Издание предполагает, что если Недзельского отправят в тюрьму, то это будет иметь последствия для всех криминальных кругов Украины.
Андрей Недзельский. Фото: Детектив-Info.
Утверждается, что Недзельский имеет давний конфликт с другим авторитетом Сергеем Олийником по кличке Умка, которого недавно отправили в СИЗО, а также с другим вором Нодаром Руставским.
Руставский, пишет издание, после задержания Умки и Недели, по сути превращается в лидера криминального мира Украины.
При этом, в криминальных кругах бытует и другое мнение, о том, что Недзельский после возвращения в Украину посидит некоторое время в СИЗО, а затем будет отпущен под домашний арест.
Как сообщалось ранее, 14 мая после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе".
21 мая, Зеленский ввел их в действие.