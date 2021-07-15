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На выходных в Украине пройдут грозовые дожди, однако жара продлится

На выходных в Украине пройдут грозовые дожди, однако жара продлится
23:21 Сегодня Телеграф

По данным украинского гидрометеорологического центра, на выходных, 17 и 18 июля, ожидается облачная погода, возможны грозовые дожди в центральных, северных и западных областях, на востоке и юге преимущественно ясная погода без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 21 до 23 градусов тепла, днем продлится жара от 31 до 33 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Минимальное давление по показателям Gismeteo в субботу 743 мм рт. ст., максимальное - 745 мм рт. ст.

В воскресенье уровень давления составит 742-743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 67-69%.

Синоптик Наталья Диденко о погоде в ближайшее время на своей странице Facebook написала: "Ближайший благословенный дождь пройдёт в субботу вечером, 17 июля - на Севере (включая Киев), поразит немного Запад и часть Центра. "

В последнее время в Украине царит настоящее жаркое и сухое лето, но в июне и в начале июля прошел антициклон с дождями, потопом и градом. Затопило Ялту и другие города и поселки аннексированного Крыма, а во Львовской и Ровенской областях из-за непогоды обвалились деревья и оборвало линии электропередач. В Субботу 26 июня увидеть аномальный град пришлось жителям города Киев.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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