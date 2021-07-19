Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

Реклама Украины с русскоязычным журналом вызвала возмущение в сети

Реклама Украины с русскоязычным журналом вызвала возмущение в сети
11:41 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Бренд Украины Ukraine NOW в очередной раз попал в скандал в Сети. В этот раз из-за использования фотографии с русскоязычным журналом. 

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Ищенко. 

"Реклама Украины за границей вышла на новый уровень и предлагает потенциальным туристам... концепцию Путина про один народ, рекламируя русскоязычные издания", — отметила Ищенко в посте. 

Screenshot

Фотографию Ukraine NOW на своих страницах в Facebook использовали несколько украинских дипломатических учреждений, в частности посольство в Болгарии и консульство в Бельцах для иллюстрации постов про винные туры в Украине. 

 

Примечательно, что на самом сайте, куда ведет ссылка фото не опубликовано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал эссе об Украине.

Путин считает Украину проектом "анти-Россия": что думает западная пресса о резонансной статье на сайте Кремля

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 156

Все по теме:

Скандал, Русский язык, Фото, Ukraine NOW, винные туры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
05 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь