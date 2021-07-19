Реклама Украины с русскоязычным журналом вызвала возмущение в сети

Бренд Украины Ukraine NOW в очередной раз попал в скандал в Сети. В этот раз из-за использования фотографии с русскоязычным журналом.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Ищенко.

"Реклама Украины за границей вышла на новый уровень и предлагает потенциальным туристам... концепцию Путина про один народ, рекламируя русскоязычные издания", — отметила Ищенко в посте.

Фотографию Ukraine NOW на своих страницах в Facebook использовали несколько украинских дипломатических учреждений, в частности посольство в Болгарии и консульство в Бельцах для иллюстрации постов про винные туры в Украине.

Примечательно, что на самом сайте, куда ведет ссылка фото не опубликовано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал эссе об Украине.