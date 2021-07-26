В Киеве мост Патона превратился в водопад

В Киеве магистральная теплосеть, которая проходит под мостом Патона, в третий раз за этот месяц не выдержала и начала протекать.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает паблик Киев оперативный на странице в Telegram.

"Новый-старый столичный водопад, который мы заслужили", - говорится в сообщении группы.





Причина - продолжаются гидравлические испытания теплосети. В этот раз обошлось без грязевых фонтанов с камнями на стоящие машины. Но нет горячей воды на Березняках и на Русановке.

Это уже третий прорыв трубы за месяц. Последний раз трубу прорвало 21 июля, тогда коммунальщики отчитались, что починили, но по всей видимости не все. Кроме того, 1 июля на мосту был зафиксирован прорыв трубы, ее содержимое водопадом полилось в реку Днепр.

Напомним, что эта магистральная теплосеть была построена в 1962 году

Как писал Телеграф, в Голосеевском районе Киева у станции метро "Лыбедская" возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу, и грязная вода потоком потекла по проезжей части.

На Дарницком Бульваре появился гейзер и образовывался водоем. Владельцы транспортных средств были вынуждены экстренно спасать свои автомобили.

А на "мосту Кличко", между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве, снова обнаружились трещины.