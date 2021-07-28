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Грозы с градом и жара до 34°C: какой будет погода в Украине 28 июля

Грозы с градом и жара до 34°C: какой будет погода в Украине 28 июля
05:36 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В среду, 28 июля, Украину заденет северными циклонами, из-за чего часть областей окажется под сильными дождями и даже градом, в то время как в остальных и дальше будет жара.

Об этом говорится в прогнозах на среду.

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклоны Elior и Dirk принесут дожди в Европу - Украину же они заденут только в западных и северных областях, после чего сместятся к центру.

При этом, во время дождей возможен град и шквальный ветер.

В Киеве сильные осадки маловероятны, но кратковременные дожди и грозы возможны. Температура останется на уровне 30 градусов Цельсия.

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 28 июля для Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областей.

Там ожидается повышенный уровень опасности, грозы, град и шквалы силой до 15-20 метров в секунду.

В южных областях сохранится высокий уровень пожарной опасности, а в Херсоне воздух прогреется до рекордных 34 градусов.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу", сможет ли Украина продохнуть от жары на этой неделе.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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