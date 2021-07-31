Какой праздник 31 июля: народные приметы и запреты

В субботу, 31 июля, почитается память мученика Емилиана. В народе этот день прозвали как "Омельянов день", "Емельянов день", "Воробьиные ночи".

Святой мученик Емилиан пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника в IV веке. Известно, что тогда император разослал по всем областям указ, согласно которому все последователи Христа должны быть казнены. Возмущенный таким жестоким решением, Емилиан отправился на языческое капище, где разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. После этого Емилиан был приговорив к сожжению.

Источник: topnews.ru

В Омельянов день заканчивался летний месяц июль. Как говорили на Руси: "В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с ним скучно". С Омельяна начиналась жаркая пора у хозяек - они заготавливали варенья и соленья на зиму.

Название "Воробьиные ночи" праздник получил за частые ночные грозы в эту пору. Говорили, что испуганные молниями воробьи в своих ухоронках копошатся, потом летят незнаемо куда.

Народные приметы 31 июля

Жаркий день 31 июля - декабрь будет холодным.

Глухой гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.

Осень будет такой, как два последних дня июля.

Родившиеся 31 июля - домоседы. Носить им следует янтарь.

Что запрещено делать 31 июля

Чтобы не спровоцировать финансовые проблемы, не стоит в этот день устраивать пышное застолье.

Раньше не советовали 31 июля работать веником, сухой шваброй или тряпкой (так можно изгнать из дома удачу и счастье).

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца этой недели в Украине будет докучать сильная жара.