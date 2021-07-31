Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Чаус "находится" и "теряется" вне правового поля: эксперт рассказал, будет ли наказан скандальный экс-судья
Чаус "находится" и "теряется" вне правового поля: эксперт рассказал, будет ли наказан скандальный экс-судья
Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)
Возле ОП потасовки: активисты пытались прорваться через кордон полиции к участникам ЛГБТ-прайда (видео)
Итоги дня 30 июля: страсти по Чаусу, ЛГБТ-рейв на Банковой, домашний арест Медведчука
Итоги дня 30 июля: страсти по Чаусу, ЛГБТ-рейв на Банковой, домашний арест Медведчука
К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото

Какой праздник 31 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 31 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 31 июля, почитается память мученика Емилиана. В народе этот день прозвали как "Омельянов день", "Емельянов день", "Воробьиные ночи".

Святой мученик Емилиан пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника в IV веке. Известно, что тогда император разослал по всем областям указ, согласно которому все последователи Христа должны быть казнены. Возмущенный таким жестоким решением, Емилиан отправился на языческое капище, где разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. После этого Емилиан был приговорив к сожжению.

Источник: topnews.ru

В Омельянов день заканчивался летний месяц июль. Как говорили на Руси: "В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с ним скучно". С Омельяна начиналась жаркая пора у хозяек - они заготавливали варенья и соленья на зиму.

Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август

Название "Воробьиные ночи" праздник получил за частые ночные грозы в эту пору. Говорили, что испуганные молниями воробьи в своих ухоронках копошатся, потом летят незнаемо куда.

Народные приметы 31 июля

  • Жаркий день 31 июля - декабрь будет холодным.

  • Глухой гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.

  • Осень будет такой, как два последних дня июля.

  • Родившиеся 31 июля - домоседы. Носить им следует янтарь.

Что запрещено делать 31 июля

  • Чтобы не спровоцировать финансовые проблемы, не стоит в этот день устраивать пышное застолье.

  • Раньше не советовали 31 июля работать веником, сухой шваброй или тряпкой (так можно изгнать из дома удачу и счастье).

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца этой недели в Украине будет докучать сильная жара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 107

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
02 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
03 В СНБО приняли важный для внешней политики Украины документ: в чем его суть
04 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
05 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Источник подтвердил, что экс-судью Чауса задержала СБУ - в НАБУ требуют передать подозреваемого им
Источник подтвердил, что экс-судью Чауса задержала СБУ - в НАБУ требуют передать подозреваемого им
Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
Схватка экс-министров: Данилюк подрался с Миловановым в свой день рождения
Схватка экс-министров: Данилюк подрался с Миловановым в свой день рождения
Какой праздник 31 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь