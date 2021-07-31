Зеленскому поставили неудобный вопрос по поводу убийц Кати Гандзюк

В Киеве активисты провели акцию, целью которой было напомнить, что не все причастные к убийству херсонской активистки и советницы мэра Екатерины Гандзюк понесли наказание.

Об этом сообщил волонтер Роман Синицин в Фейсбук.

Ровно три года назад, 31 августа 2018 года, Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, после чего в последующие три месяца за ее жизнь боролись врачи. 4 ноября того же года она скончалась в больнице.

"Все виновные будут наказаны, я в этом уверен. Мы не забудем. Только что напомнили об этом на Майдане", - написал Синицин.

На прикрепленном к посту фото видно, как группа активистов зажгли файеры и развернули плакат с надписью "Зе, когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рыщук".

Как известно, по данным следствия, заказчиком убийства активистки является бывший глава областного совета Херсона Владислав Мангер, который пошел на этот шаг из-за того, что Гандзюк мешала незаконной вырубке леса в области и ставила под угрозу его политическую репутацию.

Организатором преступления следствие считает Алексея Левина, который после этого скрывался на территории Болгарии. 16 марта 2020 года его экстрадировали обратно в Украину.

Следствие продолжает изучение письменных доказательств против них.

Еще пятеро причастных к покушению получили сроки от трех до шести лет тюремного заключения.

Кроме того еще одного фигуранта дела экс-помощника нардепа Игоря Павловского приговорили к году условно за сокрытие информации.