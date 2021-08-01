Начало недели будет жарким: прогноз погоды на 2 августа

В Украине в первые дни августа сохранится жаркая погода. Местами пройдут грозовые дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, 2 августа кратковременные дожди пройдут на западе страны, а также грозы ожидаются в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

В западных областях в понедельник ночью +17...+19°, днем воздух прогреется до +24...+26°. В Карпатах ночью +9...+14°, днем +20...+25°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В северных и центральных регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 2 августа, фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +27...+29°. В центральных областях днем до +33°.

На востоке страны установится жара, без существенных осадков, лишь в Днепропетровской области небольшой дождь. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +33...+35°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На юге и в Крыму сухая и солнечная погода. Ночью +19...+21°, днем +32...+34°. Ветер южный, 7-12 м/с.

Стоит отметить, что по данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы. Синоптики прогнозируют аномальную жару, которая будет чередоваться с грозовыми ливнями.

Напомним, что лето-2021 не перестает удивлять погодными аномалиями. Так, в Италии посреди лета выпал град размером с теннисный мяч, а Бразилию засыпает снегом.