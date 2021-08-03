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У посольства Беларуси в Киеве с файерами и битьем тарелок почтили память Шишова (эксклюзивные фото и видео)

У посольства Беларуси в Киеве с файерами и битьем тарелок почтили память Шишова (эксклюзивные фото и видео)
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф

В Киеве возле посольства Беларуси собралось много людей, которые устроили акцию протеста после гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который заснял на фото и видео все, что там происходило.

Неравнодушные люди разместили плакат "Место для блюда, которое подается холодным" и несколько пустых тарелок с надписями "крик отчаяния", "мое бессилие", "крик злости" и другими. 

Многие из них держали в руках бело-красно-белые флаги, а некоторые зажгли файеры. 

Также там засветилась и девушка погибшего Шишова. 

Здание посольства оцепили правоохранители. 

Как сообщалось ранее, Шишов исчез 2 августа, он вышел на пробежку и исчез. На следующий день его обнаружили повешенным в киевском парке. 

В полиции рассматривают версии с самоубийством и умышленным убийством, замаскированным под самоубийство. Кроме того, правоохранители говорят, что есть несколько моментов, которые свидетельствуют о том, что это было не самоубийство

В странах Запада уже успели назвать это "белорусской расправой с гражданским обществом".

Фото и видео Ян Доброносов, "Телеграф"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

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Киев, Беларусь, Протесты, Виталий Шишов.
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