У посольства Беларуси в Киеве с файерами и битьем тарелок почтили память Шишова (эксклюзивные фото и видео)

В Киеве возле посольства Беларуси собралось много людей, которые устроили акцию протеста после гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который заснял на фото и видео все, что там происходило.

Неравнодушные люди разместили плакат "Место для блюда, которое подается холодным" и несколько пустых тарелок с надписями "крик отчаяния", "мое бессилие", "крик злости" и другими.

Многие из них держали в руках бело-красно-белые флаги, а некоторые зажгли файеры.

Также там засветилась и девушка погибшего Шишова.

Здание посольства оцепили правоохранители.

Как сообщалось ранее, Шишов исчез 2 августа, он вышел на пробежку и исчез. На следующий день его обнаружили повешенным в киевском парке.

В полиции рассматривают версии с самоубийством и умышленным убийством, замаскированным под самоубийство. Кроме того, правоохранители говорят, что есть несколько моментов, которые свидетельствуют о том, что это было не самоубийство.

В странах Запада уже успели назвать это "белорусской расправой с гражданским обществом".

Фото и видео Ян Доброносов, "Телеграф"