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Почти тысячу случаев коронавируса выявили за сутки в Украине, четверть из них в Киеве

Почти тысячу случаев коронавируса выявили за сутки в Украине, четверть из них в Киеве
08:27 Сегодня Телеграф

В Украине за сутки 3 августа выявили 984 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 59 детей и 48 медработников. 

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья. 

На 4 августа в Украине коронавирусная статистика зафиксирована с такими показателями:

  • госпитализированы -572 человека
  • летальных случаев - 43
  • выздоровели  - 570.

За сутки сделали 47 442 теста, среди них методом ПЦР - 22 533.

За сутки вторника наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в столице Украины - Киеве. Там зафиксировали 236 заражений. Лидерами новых случаев заболеваемости стали Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки фиксируют в Черниговской (2) и Волынской (3) областях. 

В Днепре, на фоне растущей статистики заболеваемости коронавирусом, мер города Борис Филатов пообещал бесплатный проезд тем, кто пройдет курс вакцинации. 

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Также, "Телеграф" сообщал, что в китайском Ухане из-за вспышки коронавируса протестируют 11 миллионов жителей - в городе начинается паника. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, COVID-19 Коронавирус.
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