Почти тысячу случаев коронавируса выявили за сутки в Украине, четверть из них в Киеве

В Украине за сутки 3 августа выявили 984 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших - 59 детей и 48 медработников.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

На 4 августа в Украине коронавирусная статистика зафиксирована с такими показателями:

госпитализированы -572 человека

летальных случаев - 43

выздоровели - 570.

За сутки сделали 47 442 теста, среди них методом ПЦР - 22 533.

За сутки вторника наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в столице Украины - Киеве. Там зафиксировали 236 заражений. Лидерами новых случаев заболеваемости стали Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки фиксируют в Черниговской (2) и Волынской (3) областях.

В Днепре, на фоне растущей статистики заболеваемости коронавирусом, мер города Борис Филатов пообещал бесплатный проезд тем, кто пройдет курс вакцинации.

Также, "Телеграф" сообщал, что в китайском Ухане из-за вспышки коронавируса протестируют 11 миллионов жителей - в городе начинается паника.