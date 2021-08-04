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Возомнили себя "Робин Гудами": банда несколько лет грабила богатых украинцев, но их "благие намерения" оказались жестоким обманом (фото)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф

Если есть грабитель и жертва, то кому обычно принято сочувствовать? "Понятное дело, пострадавшему" – скажете вы, ведь человек мог лишиться не только имущества или денег, но и здоровья (причем, нервный стресс не легче сломанных ребер). Ой, не всегда! Два дня соотечественники искренне сокрушаются в соцсетях по поводу задержания главаря преступной группировки, которая несколько лет орудовала на территории Киевской области.

"Жаль хлопца – боролся с нечистью, как мог! Благодарна ему!", "Побольше бы таких волевых и смелых. Если дальше так будут судьи судить, то будут их развешивать, как гирлянды... и не жалко!", "Молодцы ребята! Жаль, что попались. Поэтому бандюки из ВР разрешение в Украине на оружие не утверждают. Вот бы начался отстрел этой гадости по всей стране!", "Потому что государство идет по пути несправедливостей, наглых обогащений. Устанавливают себе заоблачные зарплаты, к власти рвутся только чтобы урвать что-то для себя. Так что появление таких вот "уравнивателей" – закономерное явление", "Если бы этот "Робин Гуд" с кем-то делился, то не поймали бы!" – и далее в таком же духе.

Быть может, люди наивно полагают, что отобранные у богатых деньги "благородный рыцарь" передавал в больницы, сиротские приюты, старикам и бездомным, а не делил с подельниками? Социальное неравенство в обществе позволяет вполне пристойным гражданам оправдывать такое насилие. Потому и главный "Робин Гуд" наделил себя властью решать, кто деньги заработал, а кто нажил богатство нечестным путем. Ну и занялся с приятелями "раскулачиванием" состоятельных семей, в том числе – судей, сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей.

Поймать преступников оказалось очень нелегко, но целенаправленная работа силовиков увенчалась успехом. Подробно о разбойных нападениях и поимке налетчиков рассказал на начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Не гнушались применять оружие

Выяснилось, что руководил вооруженной преступной группой отнюдь не какой-нибудь дремучий громила. Среди своих 42-летний житель Черниговщины Александр Оверченко именовался "Сэнсэй". В восточных единоборствах так обращаются к учителю, тренеру, значительному и уважаемому человеку. А ведь таким он когда-то давно и был, являясь сотрудником Службы безопасности Украины, а именно – спецподразделения "Альфа". Многие будут удивлены, но Оверченко возглавляет Федерацию содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине. Древнему боевому искусству рукопашного боя он обучал ребятишек. А несколько раз в году, как в голливудском кино, под покровом ночи превращался в "народного мстителя", силой отбирая у граждан их добро и деньги.

На сегодня следователями и криминальной полицией установлены более 10 членов организованной преступной группировки, которые принимали участие в совершении более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Первый эпизод – "проба пера" – случился в декабре 2017 года в Харькове, где Сэнсэй с двумя подельниками совершил покушение на убийство работника правоохранительных органов, подложив гранату под заднее колесо автомобиля полицейского. В результате этого страж порядка получил телесные повреждения.

В апреле 2018-го в Броварах под Киевом разбойники в балаклавах ворвались в дом одного из судей апелляционного суда – угрожали семье, в том числе несовершеннолетним детям, пистолетами и гранатой. У хозяев реквизировали оружие, автомобили, наличные в размере 5000 долларов, прихватили сервер с видеозаписями и засунув хозяйского сына в багажник авто, покинули место преступления.

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Следующий известный эпизод был более драматическим: 30 сентября 2018 года на столичном Печерске трое разбойников в балаклавах напали на адвоката, прострелили ему обе ноги и забрали 15 000 долларов, евро и ювелирные изделия. Андрей Небытов напомнил, что, когда на место происшествия прибыли патрульные, бандиты разделились и побежали. Один из них бросил в полицейских гранату РГД-5. У второго нападающего граната Ф-1 разорвалась в руке, и он погиб. Третий фигурант начал стрелять в сторону патрульных, ранив капрала полиции.

После этого на два года преступная группировка затихла. В полиции даже предполагали, что главарь по поддельным документам покинул Украину, ведь уже тогда совершенные им деяния тянули на пожизненное заключение. На самом деле, Оверченко максимально избегал контактов с обществом – съехал от жены с детьми, передвигался исключительно бегом, всегда надевал капюшон и темные очки. А в рюкзаке постоянно носил... автомат.

Бандитов спугнул телефон в руках ребенка

Следующими пострадали жители села Гора Бориспольского района. В декабре 2020-го к ним вломились "народные мстители", обвинив в коррупции. Пострадавшие объясняли, что они не чиновники, а айтишники, тем не менее, у них реквизировали машины и банковские карты, с которых сняли деньги.

Руководитель областной полиции объяснил, что после каждого преступления полиция собирала максимум информации, однако данных для установления личностей преступников не хватало. А все потому, что им противостояли люди, знакомые с методами оперативно-розыскной деятельности и предпринимавшие все меры, чтобы их не идентифицировали.

21 декабря 2020 года могло окончиться печально для семьи мэра одного из городов Киевской области. Когда супруги отдыхали в беседке, неизвестные забежали на территории усадьбы, нанесли телесные повреждения, связали супругов и вознамерились обобрать дом. Но вдруг обнаружили в шкафу ребенка хозяев с телефоном в руках. Куда именно звонил ребенок, они не смогли установить, однако побоялись, что в полицию и на всякий случай ретировались. В этой ситуации нападавшие также обвиняли пострадавших в том, что они получали незаконные прибыли и обворовывали государство.

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Полицейские продолжили изучать "почерк" преступников и поняли, что нападение тщательно готовилось, разбойники заранее изучили пути подхода и отхода, нашли слабые места в видеонаблюдении – "слепые зоны", позволившие им внезапно попасть на территорию домовладения.

Новую попытку поживиться предприняли в том же декабре, но уже в селе Иванковичи Васильковского района. Здесь объектом наживы стало жилище бывшего сотрудника правоохранительных органов. Связав во время нападения охранника, разбойники сели играть с 4-летним ребенком хозяев в "Монополию", пытаясь таким образом выпытать, где родители хранят деньги. Малыш показал, где находится сейф. Сейф злоумышленники отнесли в соседнее здание и распилили болгаркой. Все могло окончиться куда печальнее, если бы родители мальчонки вернулись домой в традиционное время. Но откуда банда могла знать, что у них в этот вечер будет корпоратив?

23 января 2021-го, Обуховщина, нападение на частного предпринимателя. Хозяев также начали обвинять в коррупции и обворовывании государства, хотя те никогда не находились на государственных должностях. Это разбойников не остановило, они забрали деньги, оружие, ювелирные изделия и скрылись через лес. Прошли пешком два километра.

"Мы уже понимали, что работает одна банда, но было трудно понять, каким образом разбойники попадают на места преступлений, – рассказывает Андрей Небытов. – И когда мы проанализировали более 200 единиц транспортных средств, то увидели, что ни один частный транспорт не имеет отношения к преступлениям, и перешли к анализу велосипедов и пешеходов. И именно тогда мы поняли, что люди прибывают на место преступления на общественном транспорте, чтобы максимально замаскировать себя среди толпы, ждут наиболее благоприятного времени и только тогда совершают нападения".

На "дело" – на велике или маршрутке

В полиции поясняют: особенностью группы было то, что они не пользовались частным транспортом, данные об интересующих людях получали из интернет-изданий и СМИ, изучали информацию журналистов, даже обращались в издания, просили данные спецрепортажей, анализировали декларации, видео с квадрокоптеров, устанавливали скрытое видеонаблюдение за жертвами.

Все аудио- и видеозаписи, улики, данные, полученные правоохранителями, складывались в единый пазл, показывая общую картину с "портретами" фигурантов. Первых четверых взяли еще в начале года, дабы не ставить под угрозу жизни людей на территории Киевщины, ведь нападения могли закончиться не только телесными повреждениями, но и убийством. Провели обыски. И тогда сокоординатор этой группы признался, что лидером ОПГ был "Сэнсэй". Подельников он завербовал через интернет под идею грабить богатых чиновников, коррупционеров, которые будто бы украли деньги у государства.

Призыв "Грабь богатых!" популярен с давних времен, и приверженцев его найти нетрудно. Очевидно, с этой целью или желая выдать свою противоправную деятельность за благие намерения, Оверченко 17 июня запускает запускает Телеграм-канал, на котором выставляет записанные признания своих жертв в коррупции. Ну как – признания? Люди на камеру рассказывали, почему живут не по средствам... Что говорить – подсказывал сам Сэнсэй. А чтобы контент был эффектнее, даже привозил с собой муляжи денег, которые снимал, как изъятые у "казнокрадов и коррупционеров". Правда, чтобы добиться денег и "признаний" на видео, иногда приходилось применять силовые методы воздействия. Так, 18 июня в селе Стоянка Киево-Святошинского района бандиты душили ремнями женщину и ее мать.

"Почти месяц круглосуточно сотрудники управления уголовного розыска и спецназовцы подразделения КОРД отслеживали четыре адреса возможного пребывания Оверченко. В один из дней по одному из адресов он появился и, наконец, правоохранители задержали "Сэнсэя" и его "правую руку" – "Химика". Во время проведения обысков полицейские изъяли оружие, а также поддельное удостоверение работника СБУ на иную фамилию", – рассказал глава полиции Киевской области.

В отделе коммуникации киевского главка уточнили, что задержанным инкриминируют ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Фигурантам преступной группы сейчас грозит до 15 лет лишения свободы, самому же "Сэнсэю" – пожизненное заключение. Суд избрал Александру Оверченко меру пресечения в виде содержания под стражей. В изоляторе временного содержания в настоящее время находится и его подельник и еще 4 ранее задержанных фигуранта преступной группы.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Ограбление, ОПГ, Преступность, Нацполиция.
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