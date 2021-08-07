Певица МакSим полностью пришла в себя - уже смеется и шутит

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) полностью пришла в себя после того как несколько недель провела на ИВЛ. Сейчас девушка находится в "ясном сознании".

Об этом сообщается в официальной группе артистки в соцсетях.

"Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", сказано в сообщении.

Напомним, что и певица МакSим попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У артистки были поражены легкие, однако коронавирус не подтвердили. Исполнительницу даже пришлось ввести в искусственную кому.