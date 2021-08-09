Какой праздник 9 августа: народные приметы и запреты

В понедельник, 9 августа, в православной церкви чтится святой великомученик Пантелеимон (Пантолеон). Также в этот день отмечают свой праздник все книголюбы мира.

Пантелеимон родился в III веке на территории Никодимии в семье язычников, и был выучен на врача. Когда начались гонения на христиан по приказу императора Максимилиана, Пантелеимон познакомился с проповедником Ермолаем, которого Церковь почитает 8 августа. Именно он открыл юноше глаза на истинного Бога. Вера в Христа навлекла на Пантелеимона гнев родственников и знакомых. Его схватили и привели к правителю, который приказал юноше отречься от веры. Пантелеимон отказался и был казнен.

Источник: hram-troicy.prihod.ru

В народе святой, которого иногда называли еще Палием, чтился как целитель, врачеватель. Ему молились лекари и воины. В этот день было принято собирать лечебные травы и проводить обряды.

Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа. Этот праздник появился в США и практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира (Book Lovers Day). Отмечается он всеми любителями книг, в том числе писателями, литераторами и издателями. Стоить отметить, что именно благодаря простому читателю, книга, как культурный феномен, продолжает быть востребованной.

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Народные приметы 9 августа

Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.

9 августа грех возить хлеб и сено - Пантелеймон сожжёт.

Родившиеся 9 августа обладают даром целительства. Они хорошо разбираются в травах. Такие люди могут стать хорошими врачами.

Что запрещено делать 9 августа

Преподобный Пантелеймон всегда помогал страждущим, поэтому отказ в просьбе о помощи будет считаться грехом.

9 августа нельзя работать. А вот наведения порядка дома только приветствуется.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще православные праздники украинцы будут отмечать в августе 2021 года.