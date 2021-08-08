Какие праздники 8 августа: народные приметы и запреты этого дня

В воскресенье, 8 августа, в православной церкви почитается память раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского, Также на этот день выпадают такие праздники, как День войск связи Украины, День строителя, День альпинизма, День ветеринара и День кошек.

Святой Ермолай жил во времена гонений христиан при правлении императора Максимилиана в Никомидии. За проповедование христианской веры он был схвачен вместе с собратьями. Пленникам сперва предложили отказаться от своей веры, но те не согласились сделать это. Когда им стали угрожать пытками, в тот же миг случилось землетрясение, в результате которого все идолы были разбиты. Узнав об этом, Максимилиан приказал обезглавить иноверцев.

Источник: Азбука веры

День войск связи Украины установлен Указом Президента Украины от 01.02.2000 № 154/2000. Именно в этот день 8 августа 1920 года, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах. Тем самым было положено начало славной истории войск связи. Праздник отмечается связистами и специалистами смежных профессий в воинских частях и подразделениях.

Источник: ukrinform.ru

Были и народные приметы, характерные для этого дня.

Народные приметы 8 августа

Холодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму.

На липе стала желтеть листва - осень будет ранней.

Лягушки на берегу - к непогоде, сидят в водоеме - к засухе.

Мухи 8 августа кусаются и становятся назойливыми - нужно ждать дождя.

Родившиеся 8 августа суровы и молчаливы.

Что запрещено делать 8 августа

В этот день не стоит проводить медицинские операции. В 2021 году 8 августа будет новолуние , поэтому в этот период иммунитет будет ослаблен.

Не ссорьтесь с кем-то в этот день, иначе помириться не удастся до самого конца года.

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