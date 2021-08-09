Названа дата и место прощания с Александром Ройтбурдом

В воскресенье, 8 августа, из жизни ушел известный украинский художник Александр Ройтбурд. Прощание с ним пройдет в среду в Одессе.
Об этом сообщается на странице Одесского художественного музея в Фейсбук.
"Прощание с директором Одесского художественного Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в 10:00 во дворе музея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день музей работать не будет.
Для тех же, кто не сможет присутствовать на церемонии прощания лично, будет организована трансляция в Фейсбук и YouTube.
Кроме того, для желающих проститься с Ройтбурдом из Киева будет организован бесплатный ночной автобус.
Напомним, в последнее время художник страдал от серьезных проблем со здоровьем.
После его смерти многие украинские политики и общественные деятели выразили свои соболезнования.