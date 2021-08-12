Медовый спас 2021 - дата, приметы и традиции праздника

В Украине Медовый спас 2021 будут отмечать в субботу, 14 августа. Праздник имеет фиксированную дату и каждый год совпадает с началом Успенского поста. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Эти церковные праздники совпадают с периодом окончания сбора урожая меда. Именно поэтому в народе праздник любимого лакомства соединился с православным праздником.

Что принято делать на Медовый спас

В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы.

На Медовый спас нужно собирать медовый урожай.

На Маковея принято печь пироги и пряники из меда.

На Маковея принято воздавать почести воде. Ранее в день праздника люди чистили колодцы и убирали мусор с берегов акватории.

Медовый спас ознаменует начало осени. После праздника нельзя купаться в водоемах, так как вода в этот период уже холодная.

Приметы и обряды на Медовый Спас