Медовый спас 2021 - дата, приметы и традиции праздника

В Украине Медовый спас 2021 будут отмечать в субботу, 14 августа. Праздник имеет фиксированную дату и каждый год совпадает с началом Успенского поста. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Эти церковные праздники совпадают с периодом окончания сбора урожая меда. Именно поэтому в народе праздник любимого лакомства соединился с православным праздником.
Что принято делать на Медовый спас
- В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы.
- На Медовый спас нужно собирать медовый урожай.
- На Маковея принято печь пироги и пряники из меда.
- На Маковея принято воздавать почести воде. Ранее в день праздника люди чистили колодцы и убирали мусор с берегов акватории.
- Медовый спас ознаменует начало осени. После праздника нельзя купаться в водоемах, так как вода в этот период уже холодная.
Приметы и обряды на Медовый Спас
- Считалось, что в этот день хорошо собирать малину, так как она обретает полезные свойства к Маковею. Если озимый урожай к этому времени поспел – то он будет богатым.
- Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. В этот принято умываться холодной водой, чтобы избавиться от болезней.