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Медовый спас 2021 - дата, приметы и традиции праздника

Медовый спас 2021 - дата, приметы и традиции праздника
06:00 Сегодня Телеграф фото Pixabay

В Украине Медовый спас 2021 будут отмечать в субботу, 14 августа. Праздник имеет фиксированную дату и каждый год совпадает с началом Успенского поста. В этот день Церковь отмечает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Эти церковные праздники совпадают с периодом окончания сбора урожая меда. Именно поэтому в народе праздник любимого лакомства соединился с православным праздником.

Что принято делать на Медовый спас

мед

  • В этот день принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы.
  • На Медовый спас нужно собирать медовый урожай.
  • На Маковея принято печь пироги и пряники из меда.  
  • На Маковея принято воздавать почести воде. Ранее в день праздника люди чистили колодцы и убирали мусор с берегов акватории.
  • Медовый спас ознаменует начало осени. После праздника нельзя купаться в водоемах, так как вода в этот период уже холодная.

Удивительные полезные свойства меда

Приметы и обряды на Медовый Спас 

  • Считалось, что в этот день хорошо собирать малину, так как она обретает полезные свойства к Маковею. Если озимый урожай к этому времени поспел – то он будет богатым.  
  • Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. В этот принято умываться холодной водой, чтобы избавиться от болезней.

Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Медовый Спас, Маковея, Букет на Маковея.
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