Взрыв в Воронеже - террористический акт? Военный эксперт указал на странности ЧП

В центре Воронежа в ночь на пятницу, 13 августа, произошел взрыв в пассажирском автобусе, в результате которого пострадали 19 человек, двое из которых скончались в реанимации. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, известного как блогер "Злой одессит", этот инцидент привлек к себе внимание не просто фактом произошедшего, а последовавшими за ним событиями.

Такое мнение Коваленко выразил на своей странице в Facebook.

"Как известно, этой ночью в центре Воронежа прогремел взрыв в пассажирском автобусе марки ПАЗ. В результате 19 человек пострадали, двое скончалось в реанимации.

Но, на самом деле, данный инцидент привлёк к себе внимание не просто фактом произошедшего, а последовавшими за ним событиями, в особенности освещением в СМИ и озвученными версиями причин ЧП.

Дело в том, что практически сразу после взрыва вице-губернатор заявил, что это никакой не террористический акт, а взрыв баллона газа. Причём заявил тогда, когда следственные действия на месте ЧП ещё даже толком не начались. При этом версию с газом тут же поддержали СМИ федерального уровня, ТАСС и Интерфакс.

Но очень быстро выяснилось, что на автобусе не было установлено газового оборудования, и он был дизельным.

Некоторое время спустя Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по факту "ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан".

То есть – не террористический акт?

Что же, не теракт, так не теракт, как говорится – расходимся. И разошлись бы, забыв о случившемся как о заурядном ЧП, если бы не одно “НО”.

Два с лишним года назад, 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года в Магнитогорске произошла серия терактов, о которых россиянам никто из официальных лиц не сообщил. Было объявлено о взрыве бытового газа, который, некоторое время спустя, взорвался ещё в маршрутке.

Две недели спустя, после взрывов в Магнитогорске, в еженедельной газете Al Naba, которая выпускалась террористической организацией ИГИЛ, террористы взяли на себя ответственность за взрывы в далеком и холодном российском городе. А более чем двухнедельное молчание они пояснили тем, что молчания хранилось для обеспечения безопасности исполнителей теракта, вывозимых из РФ.

Разумеется, в след ИГИЛ верится слабо, но то, что дома взрывались тогда не из-за утечки бытового газа - тоже факт, особенно с учётом визита в тот период в Магнитогорск Владимира Путина.

Фактически, Магнитогорск должен был стать отправной точкой в масштабной операции по культивации нового вектора движения России по глобальной антитеррористической деятельности. Под эгидой борьбы с терроризмом развернуть масштабную экспансию. По крайней мере, это входило в планы одной из силовых структур – МО РФ, но совершенно не вязалось с виденьем и стратегией другой - ФСБ.

И, нынешний взрыв в Воронеже мне отчётливо напомнил взрывы в Магнитогорске. Ведь уже не первый месяц МО РФ, главу которого можно фактически называть “президентом” России, через подконтрольные информационные ресурсы, такие как “Комсомольская правда”, “Московский комсомолец”, “Взгляд” и другие, а так же “экспертов”, “политологов”, “журналистов” и прочих, культивирует нарратив об угрозе от “не русских”.

В лучших традициях 1990-х из кавказцев и жителей средней Азии делают угрозу для россиян. В первых рядах угрозы для РФ это граждане Азербайджана и Кыргызстана, далее следуют прочие национальности, таджики, узбеки и т.д.

Как известно, на сегодняшний день рейтинг партии «Единая Россия» катастрофически падает, и спасать партию власти необходимо всеми возможными способами. А как ещё лучше привлечь электорат, если, не отвлекая от внутренних проблем, деградирующей экономики и промышленности, нищающего населения, бесконечной пандемии при наличии 5 отечественных вакцин и прочих негативных моментов, если, только не пробуждая и культивируя межнациональную рознь и ненависть?

И взрыв – террористический акт, как вишенка на торте в реализации такого проекта. Но, вот ведь не задача, как и в Магнитогорске, следственными действиями занимается ФСБ, которая с первых же минут взрыва стала, нивелировало историю с терактом в ноль. Ведь Лубянке такая дискредитация своей деятельности ни к чему, да и развитие фактора межнациональной неприязни её не устраивает.

Конечно, этим взрывом могло быть всё, что угодно от перекиси водорода, которую с работы вёз медицинский работник, до, действительно, безоблачного взрывного устройства. Уверен, со временем, даже в течение следующих часов, мы узнаем больше подробностей, но то, что сам по себе взрыв уже вызвал крайне неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве и обществе – это факт.

А потому, как бы этот взрыв не квалифицировали, своё дело он уже сделал. Насколько эффективно? Опять же – покажет время", - написал Александр Коваленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на момент взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. Из них 18 получили многочисленные травмы, ожоги, а некоторым оторвало конечности. Утром 13 августа одна из пострадавших скончалась в больнице - женщине оторвало обе ноги. Власти города версию с террористическим актом отрицают, а уголовное дело открыли по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.