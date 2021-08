Ямайский победитель Олимпиады в Токио Парчмент мог и не попасть на неё (видео)

Ямайский легкоатлет Гансли Парчмент, который на Олимпиаде в Токио выиграл "золото" на дистанции 110 метров с барьерами, мог и не попасть на соревнования, но ему помогла это сделать незнакомка, одолжившая спортсмену деньги на такси.

Об этом Гансл Парчмент сообщил на странице в Twitter.

Он опубликовал видео, на котором рассказал, что мог пропустить соревнования, поскольку перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетического стадиона он приехал к водному комплексу.

У него уже почти не оставалось времени, чтобы ждать общественного транспорта, но в нужным момент на выручку ему пришла волонтер Тихань Стойкович, которая работала на Олимпиаде.

Женщина дала спортсмену деньги на такси, таким образом он смог вовремя добраться на стадион, а после и выиграть "золото". Победивший на Олимпиаде спортсмен после соревнований вернулся к водному комплекса, чтобы отблагодарить Стойкович.

Always be kind to each other pic.twitter.com/j1XvHRta4G