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Кобахидзе: Украина и Грузия должны объединиться ради вступления в ЕС и НАТО

Евросоюз и НАТО
22:46 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Спикеры парламентов Украины и Грузии заявляют о необходимости объединить усилия для вступления обеих стран в ЕС и НАТО.

Украина и Грузия должны объединить усилия для достижения совместных целей – членства в Европейском Союзе и НАТО, заявляет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У наших государств общие вызовы, и поэтому мы должны объединить наши усилия, чтобы ответить на них и достичь наших целей… Наша основная цель – полноценное членство в Евросоюзе и НАТО. В этом контексте очень важно объединение наших усилий, чтобы это все-таки произошло", - сказал И.Кобахидзе на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в среду в Киеве.

В свою очередь, спикер украинского парламента высказал убеждение, что эта цель рано или поздно будет достигнута. "Я уверен, что это только вопрос времени, когда Украина и Грузия станут членами ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий.

Кроме того, И.Кобахидзе отметил общность проблемы российской агрессии как для Украины, так и для Грузии. "Также общими вызовами является оккупация наших территорий и агрессия со стороны Российской Федерации. В этом контексте очень важно сотрудничество между нашими государствами", - сказал спикер грузинского парламента.

"Мы решительно осуждаем аннексию Крыма и агрессивные действия России на Донбассе", - подчеркнул И.Кобахидзе.

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Новости Украины, Грузия, Донбасс, ЕС, Ираклий Кобахидзе, НАТО, РФ, Украина, Членство в ЕС.
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