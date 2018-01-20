Интеграция Украины в ЕС: Климпуш-Цинцадзе описала планы на 2018 год

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что 2018 год является важнейшим для европейской интеграции Украины.

Об этом она написала в своей статье для DT.UA.

"Непосредственно ощутимые победы уже достигнуты. Вряд ли можно ожидать от ЕС какого-то шага, который был бы подобен безвизу, - он просто не предусмотрен европейской политикой. Евроинтеграция 2018 года станет "тихой", она будет малозаметной и малопонятной широкой публике, но не менее важной для будущего страны", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украине нужно утвердить правительственно-парламентскую Дорожную карту по выполнению Соглашения об ассоциации, по которой должны двигаться. Кроме того, в этом году соответствующие двусторонние органы Ассоциации должны утвердить дорожные карты по адаптации законодательства в таких сферах, как государственные закупки, санитарные и фитосанитарные меры, финансовые, почтовые и курьерские услуги, морские международные перевозки. "Имеем все шансы активно продвигаться в интеграции Украины в цифровой рынок ЕС", - добавила вице-премьер.

Она расписала следующие необходимые шаги: "Необходимо принять ряд законодательных актов по вопросам внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта и безопасности пассажирских перевозок, а также перевозок опасных грузов. Должны выполнить домашнюю законодательную работу, чтобы присоединиться к Конвенции ЕС о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Для этого, в частности, должны внести изменения в Таможенный кодекс Украины относительно уполномоченного экономического оператора, единой таможенной декларации и начать работу системы NCTS. Важными задачами на этот год является запуск обновленной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, принятие законопроектов относительно маркировки и информации для потребителей и установление требований к упаковке для пищевых продуктов".

Кроме того, констатировала Климпуш-Цинцадзе, чтобы развивать отечественный высокотехнологический экспорт и подготовиться к подписанию Соглашения АСАА, следует принять изменения в законы о технических регламентах и оценке соответствия и осуществления государственного рыночного надзора. В сфере экологии - ускорить принятие законопроекта о стратегической экологической оценке, предотвращении загрязнения подземных и поверхностных вод, проведении мониторинга и оценке загрязнения воздуха. В сфере общественного здоровья жизненно важно принять законодательство, которое устанавливает европейские стандарты безопасности донорской крови и ее компонентов и службы крови. В сфере энергоэффективности - установить требования европейского уровня к энергопотребляющим продуктам с екодизайном (например, посудомоечные или стиральные машины, холодильники, водонагревательные котлы и др).

Задачей этого года является также принятие органами Ассоциации решений об обновлении приложений к Соглашению об ассоциации и графиков имплементации отдельных актов ЕС, отметила вице-премьер.

"Этот перечень отнюдь не является исчерпывающим, но все эти процессы должны быть прозрачными для общественности, которая сможет через портал мониторинга "Пульс соглашения" отслеживать прогресс в ее исполнении", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.