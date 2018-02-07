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Вынесен приговор военнослужащей Нацгвардии, которая шпионила для РФ

Вынесен приговор военнослужащей Нацгвардии, которая шпионила для РФ
00:47 Сегодня Телеграф
Фото: pravda.com.ua

Новости Украины: Военную Нацгвардии, шпионившую на РФ, приговорили к 4 годам тюрьмы.

Соломенский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы военнослужащую Нацгвардии по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует Украинская правда.

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По данным спецслужбы, осужденную, которая работала техником-оператором отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии, завербовал генштаб вооруженных сил РФ во время ее визита к сестре, которая живет в Москве.

СБУ выяснила, что после этого женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну.

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Правоохранители задержали ее в октябре 2017 года.

"Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в деяниях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Госизмена, Нацгвардия, Приговор, Россия, РФ, Суд, Украина, Шпионаж.
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