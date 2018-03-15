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В Госдепе напомнили, что Крым - это Украина

Крым
07:33 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: В США подчеркнули незаконность референдума на полуострове в 2014 году и отреагировали на заявления Путина в Крыму.

Соединенные Штаты раскритиковали выступление президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму и подчеркнули, что полуостров является частью Украины.

Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, сообщает Украинская правда.

Госдеп напомнил, что четыре года назад Россия провела незаконный, сфабрикованный "референдум" в Украине, пытаясь прикрыть им аннексию украинской территории.

"Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением тяжело вооруженных российских войск. Утверждению России о том, что украинцы сделали свободный выбор в этом фиктивном "референдуме" всегда не хватало правдоподобности", - говорится в заявлении.

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"На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин вновь повторил ошибочные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто продемонстрировав, что российское правительство пренебрегает международным порядком и не уважает территориальную целостность суверенных государств", - заявляет Госдепартамент США.

В документе подчеркивается, что в течении этих четырех лет Россия применяла насилие и принуждение в отношении тех, кто выступал против аннексии полуострова.

"Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, в это же время методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ", - сказано в заявлении.

США выразили поддержку, кто продолжает говорить об этих злоупотреблениях и призвали Россию прекратить нарушать фундаментальные права человека на свободу выражения, мирные собрания и объединения, религию и убеждения.

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"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркивают в Госдепартаменте США.

 Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин решил посетить аннексированный Крым в годовщину незаконного референдума.

Отмечалось, что во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

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Новости Украины, Владимир Путин, Госдеп США, Крым, Россия, Хизер Науэрт.
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