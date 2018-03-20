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МИД передал ЕС список организаторов выборов в Крыму

Выборы в Крыму
16:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Во время проведения выборов на аннексированной территории не присутствовала ни одна наблюдательная миссия ЕС.

Европейский Союз получил список Министерства иностранных дел Украины со 140 фамилиями людей, причастных к организации и проведению выборов президента России в незаконно аннексированном РФ Крыму. Об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

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"Я могу подтвердить, что наши службы получили список от Министерства иностранных дел Украины с именами тех, кто был причастен к организации и проведению российских президентских выборов в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе. В этом контексте я хочу напомнить, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - заявила она.

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М. Косьянчич отметила, что вопрос незаконного проведения выборов на территории аннексированного полуострова было поднято на вчерашнем заседании на уровне министров иностранных дел ЕС. По ее словам, в заявлении, обнародованном вчера, отмечалось, что во время проведения этих выборов на аннексированной территории не присутствовала ни одна наблюдательная миссия ЕС. Кроме того, она напомнила об уже действующих санкциях, которые были применены в связи с незаконной аннексией Крыма против 150 человек и 39 организаций.

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"Любые решения внести изменения в текущие мероприятия, добавив еще людей в список, будет принимать Совет единогласно", - добавила пресс-секретарь. Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о том, что МИД Украины подготовил и решил передать министрам иностранных дел стран ЕС списки лиц, участвовавших в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

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Новости Украины, Выборы, ЕС, Крым, МИД Украины, Россия.
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