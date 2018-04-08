На границе Украины и Румынии будет открыт новый пункт пропуска

Правительство Румынии поддержало открытие нового пункта пропуска Орловка — Исакча на границе с Украиной.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Одесской областной рады Юрий Димчогло и обнародовал соответствующий документ.

"Долгожданное решение Кабмина Румынии по Орловке - Исакча! Это заслуга совместной командной работы Мининфрастуктуры и МИД Украины, а также Одесского облсовета и ОГА", - написал Димчогло.

Согласно обнародованному документу, подписанному премьер-министром Румынии Виорикой Денчиле, на территории пограничного пункта пропуска также разместится румынская таможня.

Как сообщалось, украинское правительство одобрило проект открытия пункта пропуска Орловка — Исакча в ноябре 2014 года.

В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном приграничном движении.

В декабре 2013 года строительство паромных комплексов Измаил — Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) — Исакча внесли в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.