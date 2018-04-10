Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Суд арестовал судно РФ за незаконную добычу песка в Черном море Суд арестовал судно РФ за незаконную добычу песка в Черном море
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови
X

У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин

Петр Порошенко
21:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Администрации президента назвали визит Петра Порошенко в Берлин удачным.

Переговоры Президента Петра Порошенко с руководством Германии показали, что Украина особый партнер, на которого возлагают большие надежды.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, что Украина особый партнер, на которого здесь возлагают большие надежды. Германия готова к продлению санкций против России, здесь поддерживают идею украинского Президента в отношении миротворцев ООН и знают цену российским словам", - отметил он.

Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев

По словам Цеголко, важнейшее заявление прозвучало из уст канцлера Меркель: Украина не должна потерять статус транзитера российского газа. И это также сигнал для Кремля.

Еще одним звоночком, считает пресс-секретарь Президента, должны стать майские переговоры в Аахене. Они, как было проанонсировано сегодня, состоятся между Порошенко, Макроном и Меркель. Но без Путина.

Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене

Как сообщил Президент Порошенко, Украина в ближайшее время синхронизирует санкции против российских олигархов из США. Против Дерипаски также.

Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов

Как сообщал Укринформ, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Президент Украины является одним из первых иностранных лидеров, который пребывает с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ангела Меркель, Германия, Петр Порошенко, ФРГ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Меркель о Nord Stream 2: Часть газа должна идти через Украину Порошенко назвал количество военных РФ, которые находятся в украинских тюрьмах Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене

Последние новости

Прекрасные животные на снимках из разных уголков мира (Фото) В Украине арестовали иранца, разыскиваемого США Ученые установили связь между бессонницей и болезнью Альцгеймера
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
03 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
04 Медики подсказали простой способ очищения организма
05 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
Новости сегодня
21:45 Девушка в течение 4 лет не состригала свои ногти (Фото)
21:43 Лукашенко рассказал о своей жесткой диете
21:40 "Интер" и "Лестер" ближе всех к Лунину
21:38 Смешная подборка комиксов с очень неожиданными концовками
21:37 Как устроить для своего организма легкий весенний детокс
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0