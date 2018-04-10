У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости Украины: В Администрации президента назвали визит Петра Порошенко в Берлин удачным.
Переговоры Президента Петра Порошенко с руководством Германии показали, что Украина особый партнер, на которого возлагают большие надежды.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, что Украина особый партнер, на которого здесь возлагают большие надежды. Германия готова к продлению санкций против России, здесь поддерживают идею украинского Президента в отношении миротворцев ООН и знают цену российским словам", - отметил он.
Порошенко и Штайнмайер поговорили о Донбассе и введение миротворцев
По словам Цеголко, важнейшее заявление прозвучало из уст канцлера Меркель: Украина не должна потерять статус транзитера российского газа. И это также сигнал для Кремля.
Еще одним звоночком, считает пресс-секретарь Президента, должны стать майские переговоры в Аахене. Они, как было проанонсировано сегодня, состоятся между Порошенко, Макроном и Меркель. Но без Путина.
Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в Ахене
Как сообщил Президент Порошенко, Украина в ближайшее время синхронизирует санкции против российских олигархов из США. Против Дерипаски также.
Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов
Как сообщал Укринформ, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Президент Украины является одним из первых иностранных лидеров, который пребывает с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера.