Министр внутренних дел назвал два сценария возвращения Крыма

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что президент РФ Владимир Путин может в контексте развития нынешней геополитической ситуации пойти двумя путями - либо пойти на уступки, либо - на дальнейшую эскалацию.

Такое мнение Аваков выразил в интервью "Украинской правде".

"Весь мир убедился, что путинский режим – опаснейшая аномалия по ту сторону цивилизационных ценностей. События последних дней – это окончательный вердикт. Начиная с ситуации отравлений в британском Солсбери, заканчивая химической атакой в Сирии. Очевидно, что ввиду этого давление на Россию будет резко увеличиваться и как это отразится на Украине – очень меня беспокоит. Я вижу два главных возможных сценария, по которым может развиваться ситуация. Первый. Под давлением санкций и пресса на российский режим, который сейчас резко разворачивается, Путин, противопоставив себя и Россию всему цивилизованному миру, все-таки тормозит – принимает решение, что надо искать точку баланса, идти на какие-то уступки", - сказал Аваков.

По его словам, этот вариант может быть реализован по разным причинам, в частности - ради того, чтобы не войти в катастрофические политические и экономические сложности и потери, которые могут привести к падению нынешнего режима.

"В этом варианте, с одной стороны, (у Путина - ред.) есть возможность ознаменовать новый президентский срок "типа" новой политикой и после чемпионата мира по футболу войти в позитивную, примирительную ноту с миром. С другой стороны, это касается денег: олигархам – бенефициарам и опоре путинского режима – нестерпимо больно от санкций... Я считаю, что такой вариант возможен", - отметил министр.

Аваков отметил, что вторым возможным вариантом развития событий является дальнейшая эскалация.

"Путин примет решение еще больше взвинтить ставки в этой своей убийственной геополитической игре. Он же уверен, что геополитическая игра в новую империю – его миссия. В этом случае Путин будет обострять ситуацию. Где? Это может быть, например, Латвия, где в последнее время имели место конфликты с русскими школами. Это может быть территория Балкан, где у Сербии и Косово в последнее время инспирирована эскалация конфликта. И, конечно, Украина. Это нас и беспокоит, потому что может начаться фаза горячей войны", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что большая военная операция в Украине сопряжена с рисками и потерями для Путина, "потому что мы уже знаем, как давать сдачи. Но для нас это могут быть колоссальные потери".

"Например, силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше чем бронетанковые силы Великобритании, российские наемники начнут атаку – к примеру, на Мариупольском направлении или на Краматорск. Это будет очень тяжелая миссия для Российской Федерации, потому что мы не в 2014 году", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что "все равно нужно понимать, что соотношение наших сил и РФ очень разное". "Возможно, такое столкновение приведет Путина к потерям, которые будут катастрофичны даже для его режима, но и для Украины потери будут катастрофическими. Однако у нас нет выбора, и мы должны быть готовы и к такому варианту – будем защищаться”, - подчеркнул министр.

"Вот два сценария: военный, с огромными потерями, и мирный, в тумане неопределенности. Мы должны готовиться к обоим, потому что для обоих возможных вариантов политической игры Путина Украина, увы, подходит лучше всего", - резюмировал Аваков.