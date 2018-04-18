Заседание Кабмина в среду: что планируется обсудить
Новости Украины: Кабмин в среду намерен одобрить проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021.
Кабинет министров Украины на заседании 18 апреля намерен одобрить проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.
Среди прочего Кабмин одобрит законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно разграничения последствий преступлений, совершенных в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.
Также Кабмин одобрит проекты указов Президента о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.
На заседании планируется установить квоты иммиграции на 2018 год и создать Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.
Кроме того, правительство утвердит порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организационного, материально-технического, информационного и иного обеспечения деятельности Национального совета по вопросам развития науки и технологий и порядок выявления лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации.
Также будет утвержден порядок предоставления временной поддержки производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и порядок проведения эколого-экспертной оценки материалов, представленных для регистрации пестицидов и агрохимикатов.
Кабмин намерен рассмотреть проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2017 году.
На заседании также будут рассмотрены некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины".
Кроме того, на заседании рассмотрят кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.