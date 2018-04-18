Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко получил приглашение на ближайший саммит НАТО
Порошенко получил приглашение на ближайший саммит НАТО
Новости: Суд по делу о госизмене Януковича: допрос Добкина (онлайн)
Суд по делу о госизмене Януковича: допрос Добкина (онлайн)
Новости: Абраменко рассказал о смене гражданства, девушке из России и куда потратил призовые
Абраменко рассказал о смене гражданства, девушке из России и куда потратил призовые
Новости: Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета
Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета
X

Главы НБУ и Минфина примут участие в собрании МВФ и группы ВБ

НБУ
11:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава НБУ Яков Смолий отбыл на собрание МВФ в Вашингтон во главе делегации Украины.

Глава НБУ Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) и в среду отбыл в Вашингтон вместе с заместителем Екатериной Рожковой, сообщила пресс-служба центробанка.

Согласно ее данным, в состав официальной делегации также вошли начавший визит в Вашингтон еще 16 апреля министр финансов Александр Данилюк, его заместитель Юрий Буца, первый заместитель Минэкономразвития Максим Нефедов и замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Ожидается, что украинская делегация встретится с руководством МВФ, ВБ, Европейского банка реконструкции и развития, Минфина США.

Помимо того, Я.Смолий также планирует встречи с главами центробанков Китая, Литвы, Швеции, и руководителем Агентства США по международному развитию (USAID), а также представителями Федерального резервного банка Нью-Йорка, Сiti bank и Сredit Agricole.

Официальная программа мероприятий весеннего собрания МВФ предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.

Глава НБУ Яков Смолий занимает должность управляющего от Украины в МВФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Глава НБУ, Делегация Украины, МВФ, США, Украина, Яков Смолий.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Россия в ПАСЕ: представитель Украины назвал главную цель Кремля Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала Вице-премьер выступает за усиление украинско-хорватского сотрудничества

Последние новости

НАТО отмечают попытку Украины наладить отношения с Венгрией Как выглядят самые популярные собаки в Instagram (Фото) Смех до упада: такие дорожные знаки вы точно никогда не видели
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 В НАТО не верят в полномасштабную агрессию РФ на Донбассе
05 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости сегодня
11:12 Туск: РФ и Иран должны прекратить играть в свои игры
11:11 "Днепр-1" - "Динамо": где смотреть полуфинал Кубка Украины
11:03 Роналду признался в любви к Аргентине (Видео)
11:00 Саудовская Аравия готова отправить сухопутные войска в Сирию
10:58 Организаторы WBSS рассказали, где состоится бой Усик - Гассиев
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш
Новости: В Украине могут вырасти именные стипендии
В Украине могут вырасти именные стипендии
Новости: Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками
Минрегион обновит нормы застройки городов
Новости: Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Добавить комментарий
0