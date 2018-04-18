Главы НБУ и Минфина примут участие в собрании МВФ и группы ВБ

Глава НБУ Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) и в среду отбыл в Вашингтон вместе с заместителем Екатериной Рожковой, сообщила пресс-служба центробанка.

Согласно ее данным, в состав официальной делегации также вошли начавший визит в Вашингтон еще 16 апреля министр финансов Александр Данилюк, его заместитель Юрий Буца, первый заместитель Минэкономразвития Максим Нефедов и замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Ожидается, что украинская делегация встретится с руководством МВФ, ВБ, Европейского банка реконструкции и развития, Минфина США.

Помимо того, Я.Смолий также планирует встречи с главами центробанков Китая, Литвы, Швеции, и руководителем Агентства США по международному развитию (USAID), а также представителями Федерального резервного банка Нью-Йорка, Сiti bank и Сredit Agricole.

Официальная программа мероприятий весеннего собрания МВФ предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.

Глава НБУ Яков Смолий занимает должность управляющего от Украины в МВФ.