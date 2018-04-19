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Пристайко: Взаимодействие Украины с НАТО не пострадало из-за проблем с Венгрией

Вадим Пристайко
09:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что к будущему саммиту Украина-НАТО проблема с Венгрией должна решиться.

К саммиту Украина-НАТО в июле проблему с Венгрией должны решить. Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире "5 канала".

"В НАТО существуют вещи, которые сейчас, несмотря на проблему с Венгрией, происходят ежедневно. Наше взаимодействие с НАТО, включая Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи - выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают, пока что. Мы считаем, что все-таки до июля, - а 11-12-го будет саммит, - нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане, и мы берем участие в ней тоже... " - сказал Пристайко.

НАТО отмечают попытку Украины наладить отношения с Венгрией

На вопрос, будет ли эта встреча декларативной, глава миссии ответил: "В отличие от многих организаций, НАТО - довольно специфическая и прямолинейна. После таких решений - принимают военных".

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Все по теме:

Новости Украины, Вадим Пристайко, Венгрия, Закон об образовании, Саммит Украина-НАТО.
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