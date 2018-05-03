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Порошенко наградил Турчинова орденом

Александр Турчинов
05:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов награжден за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины.

Президент Украины Петр Порошенко наградил секретаря СНБО Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступени, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V ступени Турчинова Александра Валентиновича", – говорится в сообщении.

Кроме того, орденом "За заслуги" І и ІІ ступени награждаются генеральный директор государственного Киевское конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелов и и.о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Орден, Петр Порошенко, Секретарь СНБО.
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