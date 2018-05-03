Порошенко наградил Турчинова орденом

Президент Украины Петр Порошенко наградил секретаря СНБО Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступени, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V ступени Турчинова Александра Валентиновича", – говорится в сообщении.

Кроме того, орденом "За заслуги" І и ІІ ступени награждаются генеральный директор государственного Киевское конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелов и и.о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.