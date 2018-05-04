У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков

Подконтрольные Кремлю "власти" аннексированного Крыма, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пишет Крым.Реалии.

"Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационной властью России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, которое осуществляет вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву", – сказал Бабин.

По его словам, ведомство будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Как сообщалось, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) на запад от мыса Тарханкут в анексованому Россией Крыма.