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У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков

Российские пограничники задержали 5 украинских рыбаков
15:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: InfoResist

Новости Украины: Представитель президента Украины назвал грубым нарушением Россией норм международного морского права в водах Черного моря.

Подконтрольные Кремлю "власти" аннексированного Крыма, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пишет Крым.Реалии.

"Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационной властью России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, которое осуществляет вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву", – сказал Бабин.

У берегов Крыма задержано украинское рыболовецкое судно

По его словам, ведомство будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Как сообщалось, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) на запад от мыса Тарханкут в анексованому Россией Крыма.

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Новости Украины, Петр Порошенко, Рыбаки, Рыболовецкое судно, Черное море.
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